Clamoroso Zaniolo, costretto a fuggire da Roma dopo i fattacci di ieri

Le recenti tensioni fra la Roma e Zaniolo sono sfociate in episodi a dir poco deprecabili nella serata di ieri. Una situazione che, per l'ex Viola, è diventata invivibile nella Capitale. Motivo per il quale il centrocampista è stato costretto a lasciare Roma per far rientro a La Spezia, sua città natale, per passare i prossimi giorni con relativa tranquillità. Il calciatore ha inoltre ottenuto il permesso dalla Roma di non allenarsi insieme alla squadra. A raccontarlo è Gianluca Di Marzio sul proprio sito web.