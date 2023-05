Clamoroso: ex viola rischia di far perdere a tavolino il Real Madrid

Nasce un vero e proprio caso a causa di un ex calciatore viola in Liga Spagnola, dove il Barcellona ha festeggiato la conquista del titolo ma sono aperte ancora diverse corse, compresa quella per la salvezza. Come scrive Calciomercato.com, secondo diversi media nazionali, il Getafe avrebbe denunciato una sostituzione irregolare del Real Madrid nell'ultima partita di campionato vinta 1-0 dagli uomini di Ancelotti. Al Minuto 84, infatti, Ancelotti stava per togliere Asensio, autore del gol, e inserire l'ex Fiorentina Odriozola, ma un infortunio gli ha fatto cambiare decisione. Alla fine la decisione è stata quella di far entrare Odriozola per Camavinga, ma il Getafe ritiene che Asensio avesse già lasciato il campo di gioco con il numero 16 in campo quando lo staff tecnico ha deciso di togliere invece il francese, e quindi che la decisione non poteva essere annullata. Il cambio era già stato fatto, e quindi potrebbero esserci penalizzazioni per il Real. Se il Getafe avesse ragione, poi, la squadra azulón uscirebbe dalla zona retrocessione raggiungendo quota 37 punti, inguaiando così il Real Valladolid. Il Real Madrid ha tre giorni lavorativi per difendersi, la denuncia è stata depositata questo martedì. Questi tre punti potrebbero decidere, nel frattempo, una retrocessione o salvezza in Liga spagnola.