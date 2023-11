Ciccio Graziani: “Nzola? In forte difficoltà. Ecco con chi dovrebbe giocare”

"La partita con la Lazio? Ottimo primo tempo, ma poi sono fuoriusciti i biancocelesti, che sono una squadra molto forte. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Peccato per quell'erroraccio di Milenkovic. Ci siamo confrontati bene, comunque, con una squadra che l'anno scorso è arrivata seconda. Nzola? Lo vedo soffocato psicologicamente. Gioca con la paura che se non riesce a dare il 100% viene criticato. Beltran? Se Nzola giocasse con lui vicino migliorerebbe e viceversa. L'argentino legge male l'area di rigore da solo. Passi indietro della Fiorentina? Ha due punti in meno dell'Atalanta, siamo alla decima partita, non capisco quindi questa voglia di criticare. Juventus? È una partita importantissima, il vero derby è con lei. Ci teniamo talmente tanto a battere quella squadra che a livello goliardico raggiungiamo livelli altissimi. Allegri? Non è come Sarri o Italiano. È un allenatore diverso, che sa gestire gli elementi a disposizione. Una volta Mazzone mi disse che quando gli allenatori si agitano durante la partita, significa che non hanno preparato bene il match durante la settimana, e lui non si agita. Sa tenere alta la concentrazione della squadra e gli vanno dati dei meriti. Poi, che la Juventus non giochi bene siamo d'accordo, ma allo stesso tempo è una squadra pratica e concreta".