Chiesa porta in vantaggio la Juve, un gran goal davanti al Gasp

Federico Chiesa ha portato in vantaggio la Juventus nella gara dell’Allianz Stadium con l’Atalanta di Gasperini. Davvero pregevole la rete dell’ex viola siglata al minuto numero 29. L’ex viola ha ricevuto palla da Bentancur, convergendo al centro da sinistra, il figlio d’arte è riuscito a disegnare una parabola che si è insaccata all’incrocio dei pali, battendo l’incolpevole Gollini. Per Chiesa si tratta del primo goal in Serie A con la maglia della Juventus, dopo quello già realizzato in CL con gli ungheresi del Ferencvaros.