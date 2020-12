Cinque cambi, si va avanti: IFAB proroga la norma che fa felice Prandelli

L’IFAB nella giornata odierna ha annunciato la decisione di prorogare la norma che consente fino ad un massimo di 5 sostituzioni nel corso di una partita. Regola introdotta in in coincidenza con la ripresa dei campionati dopo lo stop alla competizioni, causato dalla pandemia. Ora l’organismo che gestisce le regole del calcio, a livello mondiale, l’ha prorogata fino al 31 dicembre 2021, per le competizioni di alto livello nazionali, e al 31 luglio 2022 per quelle internazionali. Lo riporta il Corriere dello Sport.

