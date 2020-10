Non è fantamercato: Alessio Cerci è ad un passo dal vestire la maglia dell’Arezzo. I rumors hanno trovato conferma nel fatto che questo pomeriggio, comunque tra poche ore, l’attaccante incotnrerà i dirigenti amaranto. Si parla di un accordo pluriennale per l’esterno destro classe 1987, ex di Roma e Torino ma anche Milan, Fiorentina e Atletico Madrid. Lo riporta il sito de La Nazione.

