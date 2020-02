Come riporta Adnkronos, Vittorio Cecchi Gori è ricoverato da giovedì notte al Policlinico Gemelli di Roma. L’ex numero uno della Fiorentina, nonostante le sue condizioni, è atteso all’uscita della polizia penitenziaria, incaricata di scortarlo nel carcere di Rebibbia per la condanna che pende su di lui (LEGGI). I medici decideranno in base alle condizioni cliniche quando dimettere Cecchi Gori.