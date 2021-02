Caso: “Fiorentina, prima la salvezza poi il futuro. Non si può mollare niente”

Domenico Caso, doppio ex di Fiorentina e Inter, è intervenuto a Sportiva:

Entrambe hanno obiettivi importantissimi da perseguire e non possono permettersi passi falsi. Ultimamente è confortante vedere la squadra di Prandelli, non gioca molto bene ma ottiene risultati che l’hanno portata al di là del guado. I nerazzurri, poi, saranno arrabbiati per la sconfitta in Coppa Italia. La Fiorentina non può pensare ai programmi futuri, c’è un obiettivo importante come la salvezza da non sbagliare per blasone di società e città. È un campionato difficilissimo, non si può mollare niente