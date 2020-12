Vi abbiamo riportato ieri delle accuse di Amaral a Francesco Totti, reo secondo l’ex viola di averlo apostrofato con frasi razziste in passato. Oggi Il Messaggero riferisce che l’ex capitano giallorosso è pronto ad agire per vie legali, e che Angelo Di Livio, allora capitano della Fiorentina, ha smentito tutto: “Amaral cerca pubblicità. Posso assicurare che non mi ha mai detto nulla di simile”.

