Cabral dalla tribuna alla titolarità. Stasera il Benfica si affida a lui

La settimana scorsa il Benfica ha esordito con una sconfitta nella Liga portoghese. Cabral non era stato nemmeno convocato. Tutt'altra situazione rispetto ad oggi. Infatti sui quotidiani lusitani il brasiliano è dato come titolare al centro dell'attacco. L'ex Fiorentina beneficerà dell'assenza di Musa, che è squalificato. I suoi affronteranno l'Estrela Amadora. Vedremo come partirà la nuova esperienza di Arthur Cabral con la maglia delle Aquile.