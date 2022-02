Borja Valero: “Esperienza al Lebowski bellissima. La spinta finale da Ambrosini”

Il todocampista racconta: "C’è di tutto, chi ti rispetta dicendo che è un piacere giocare con te e anche chi ti entra sulle caviglie"

L'ex viola Borja Valero ha parlato della nuova avventura al CS Lebowski ai microfoni di Radio Deejay. Queste le sue dichiarazioni: "È un’esperienza bellissima, è come ritornare a quello che vivevo da bambino. Ci sono tante persone che lavorano insieme, sono uniche. Giochiamo allo stadio di Tavarnuzze, ma stanno lavorando per avere uno stadio proprio in futuro. Ci alleniamo tre volte e settimana, più la partita".