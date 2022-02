Gonzalo Rodriguez: “Duecento partite in viola un orgoglio. Bellissimo regalo”

Gonzalo: "Ricordo che dopo la mia prima partita presi il taxi e non mi riconobbe nessuno, poi capii subito quanto sono caldi i tifosi viola"

Protagonista dell'ultimo podcast realizzato da ACF, l'ex capitano viola Gonzalo Rodriguez è tornato a parlare del suo passato alla Fiorentina: "Ricordo che dopo la mia prima partita presi il taxi e non mi riconobbe nessuno, poi capii subito quanto sono caldi i tifosi viola. È stato facile ambientarsi. Duecento partite in maglia viola per me sono un orgoglio: non è facile farlo in Europa, tanto più in una squadra come la Fiorentina. È un bellissimo regalo".