Borja Valero e gli scatoloni pieni di “Tomovic”: il racconto è tutto da ridere

Nel corso di Croquetas, format di Dazn, l'ex calciatore viola Borja Valero ha raccontato del suo trasloco: "L'ho fatto da poco, avrò sei o sette scatole piene. Di cosa? Di Tomovic", spiega lo spagnolo. "Siamo molto amici, da quando sono andato via dalla Fiorentina ci siamo sempre scambiati le maglie. Poi è andato via anche lui, cambio squadra, cambio squadra, e quindi ho qualcosa come 12 maglie di Tomovic sempre con me..."