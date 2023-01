Bologna-Cremonese, esordio per l’ex viola Benassi

Esordio per l'ex viola Marco Benassi con la maglia della Cremonese nella sfida contro il Bologna di adesso. Il calciatore ex Torino è entrato al minuto 61' per sostituire Castagnetti, dopo aver passato tutta la prima parte di stagione con la maglia della Fiorentina in tribuna a causa dell'esclusione dalle liste per campionato e coppe.