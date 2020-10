Bolchi contrariato: “Chiesa, addio che non mi è piaciuto. L’educazione non guasta mai”

L’ex allenatore e giocatore Bruno Bolchi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del passaggio di Chiesa alla Juventus:

È un ragazzo di sicure qualità, ammesso che la Juve ne abbia davvero bisogno. Non mi è piaciuto come è venuto via da Firenze ma non meraviglio. Non ha neppure telefonato a Commisso? Non mi è piaciuto, penso che anche la forma vada salvata, l’educazione non guasta mai anche se gli interessi economici schiacciano tutto.