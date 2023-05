Bojinov: “Alla Fiorentina la squadra era costruita per Vlahovic, alla Juve no”

Il bulgaro ex viola e Juventus ha parlato così del difficile ambientamento del serbo a Torino

" I tifosi si aspettano decine di gol, ma è chiaro che Vlahovic non può avere subito la stessa incisività registrata alla Fiorentina. La viola puntava forte su Dusan. Era il loro riferimento, la squadra era costruita per metterlo nelle condizioni di segnare. Alla Juve, giustamente, non è così. Ci sono decine di fuoriclasse e bisogna farci l’abitudine."