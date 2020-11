Boateng: “Ribery campione elegante. Chiesa alla Juve può diventare tra i migliori al mondo”

Intervistato da Diletta Leotta su Dazn, l’ex viola – ora al Monza – Kevin Prince Boateng si è soffermato anche sull’esperienza fiorentina, in particolare su due singoli: “Franck Ribery? E’ una bella persona. Fa tutto con un’eleganza assurda anche mentre gioca. Quando scarta gli avversari, lo fa con eleganza. Lo conosco bene, da tanto tempo. Dopo la mia prima partita con il Monza mi ha chiamato per dirmi che l’aveva vista in tv: non è scontato trovare campioni come lui”. Su Federico Chiesa invece “può diventare uno dei più forti del mondo. E’ concentrato sul lavoro, è tranquillo e forte fisicamente. La cosa che lo farà crescere sicuramente dopo il trasferimento alla Juventus è la possibilità di allenarsi sempre con dei campioni e il fatto di dover vincere ogni partita”. Unico appunto, sul quale scherza, sull’abbigliamento: “Deve cambiare modo di vestirsi, il suo stile fa pena!”.

