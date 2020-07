Biraghi, l’ex viola protagonista: colleziona record con la maglia dell’Inter

Cristiano Biraghi è stato ancora una volta tra i più positivi nel post-lockdown interista. Il terzino, ancora di proprietà gigliata, si è reso protagonista ieri sera di una prova positiva, condita dall’assist per Lukaku, in occasione della prima rete nerazzurra. Passaggio decisivo che lo ha portato a raggiungere quota cinque in stagione, record personale per il laterale ex Viola – riporta Tuttosport. Al termine del match di Marassi (vinto 0-3 col Genoa ndr.) Biraghi ha commentato così il suo momento positivo:

Io e la squadra stiamo bene. Non è un momento facile per nessuno, anche le big lasciano punti. L’importante è aver vinto ed essere tornati secondi. Mancano due partite e noi vogliamo arrivare più in alto che possiamo. Poi inizierà l’Europa League e ci crediamo. Sappiamo che in calendario ci aspettano due test importanti, dobbiamo fare 6 punti e poi penseremo alla Coppa.