Bigica: “Vlahovic ha una fame esagerata, tiene alla maglia viola”

"Firenze ormai è divenuta la mia seconda casa: prima da giocatore e poi con l'esperienza da allenatore. Vlahovic? Si intuiva il potenziale, oltre alle doti tecniche ha una grande fame. La Primavera gli è servita, quando non giocava con la prima squadra mi chiamava per scendere con noi. Vi racconto un aneddoto: una volta tagliato dalle convocazioni della U21 serba, mi ha scritto subito per raggiungerci per i play-off che giocavamo col Torino. Si aggregò a noi e fece doppietta, anche se alla fine ci sfuggì la qualificazione. Col Sassuolo, la partita di Vlahovic è stata buona, i 15 goal non sono frutto del caso: ha imparato a giocare, tatticamente ha capito come muoversi da attaccante. Sia per fare reparto da solo che con un sostegno alle spalle. Posso dire che tiene molto alla maglia così come alla città; alla Fiorentina riconosce questa fiducia. Non mi fa piacere vedere la Fiorentina lottare per la salvezza, per il terzo anno consecutivo".