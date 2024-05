Bernardeschi fa faville in Canada: tripletta e premio

Federico Bernardeschi ha segnato la sua prima tripletta in MLS nella vittoria per 5-1 del Toronto FC contro il Montréal, guadagnandosi il titolo di Giocatore della Giornata per la quindicesima giornata. L'ex nazionale italiano è stato protagonista al BMO Field, segnando tre volte nella Rivalry Week, guidando il TFC alla vittoria più larga di sempre contro gli avversari nel Canadian Classique.