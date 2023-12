Benassi e la voglia di Serie A: rifiutate offerte dall’estero

Dopo la chiusura del suo contratto con la Fiorentina, Marco Benassi è alla ricerca di una squadra capace di regalargli i giusti stimoli. Le pretese, come sottolinea TMW, non sembrano essere elevate, ma la caratteristica principale è che il club giochi in Serie A. Infatti, il centrocampista ha già rifiutato l'Alaves e il Kocaelispor. L'ex Fiorentina rimane in attesa dell'offerta giusta.