Belotti al Como, adesso è ufficiale: ecco il comunicato del club

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Andrea Belotti ha appena firmato il contratto con il Como, neopromossa in Serie A

Belotti al Como, è fatta. L'ex attaccante di Roma e Fiorentina ha appena posto la firma sul contratto con la società lombarda. Il trasferimento sarà a titolo definitivo, con i giallorossi che incasseranno una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Niente Fiorentina dunque nel futuro del "gallo", dopo gli ultimi 6 mesi decisamente deludenti a Firenze. Questo il comunicato ufficiale del Como: "Il Como 1907 è lieta di annunciare la firma di un accordo preliminare con Andrea Belotti, che diventerà ufficialmente un giocatore del Como il 1° luglio 2024. L’attaccante, che ha fatto parte della Nazionale Italiana vincitrice di Euro 2020, ha firmato un contratto biennale. Arriva dalla Fiorentina, dove era in prestito dalla Roma. Soprannominato “Il Gallo”, Belotti ha iniziato la sua carriera con l’UC Albinoleffe in Lombardia, prima di firmare per il Palermo, dove ha vinto un titolo di Serie B. Nel 2015 è passato al Torino, diventando il suo ottavo miglior marcatore di tutti i tempi, prima di approdare alla Roma nel 2022"