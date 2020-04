Batistuta tra i top degli ultimi 25 anni: “Ho un messaggio per i giovani calciatori”

Gabriel Batistuta è stato inserito dalla famosa rivista Four Four Two tra i 25 calciatori più forti dell’epoca moderna. Del resto i numeri della sua carriera sono mostruosi. L’attaccante argentino, che ha legato i suoi anni migliori alla Fiorentina, via social ringrazia e scrive: “Un piacere essere tra i 25 migliori calciatori degli ultimi 25 anni ma più forte è il messaggio per i futuri calciatori che con volontà e disciplina puoi andare lontano. Appartenere a questa élite di calciatori del mondo è un onore” ha scritto il Re Leone. Qui sopra una clip imperdibile con le sue giocate in viola insieme a Rui Costa. L’EX COMPAGNO: “BATISTUTA? ERA UN TIRCHIO”