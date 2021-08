Balzaretti: “Pjanic ha tanta voglia di tornare in Italia”. Su Vlahovic…

L'ex viola su Miralem Pjanic: "E' un amico. Credo che poterlo prendere sia una grande opportunità a 360 gradi"

Federico Balzaretti , doppio ex di Roma-Fiorentina e commentatore per Dazn, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: "Ci si aspetta molto sia dalla Roma che dalla Fiorentina visto che sono due squadre che la scorsa stagione hanno reso meno rispetto alle aspettative. Contro il Cosenza, nonostante il livello non straordinario dell'avversario, Italiano ha già fatto vedere delle cose interessanti. E' un ragazzo giovane e ambizioso, ha identità e principi di gioco ben chiari. E' una scelta senz'altro giusta per la Fiorentina. Credo che da parte di tutti ci sia grande voglia di risollevarsi dopo due stagioni non facili. Credo che questa spinta parta dalla proprietà ambiziosa e dalla dirigenza, di cui ora fa parte anche il mio amico Burdisso. Sono sicuro che Nicholas farà molto bene, porterà esperienza e lo spessore umano di una persona straordinaria. Ha grandi qualità e grande esperienza".

Balzaretti prosegue: "Vlahovic? Difficile dare un consiglio da lontano. Mi sembra uno dei giovani più forti in Europa, normale che sia appetito da società importanti. I soldi in entrata sarebbero tanti, dura privarsene ma dura anche rifiutare offerte importantissime. Dipende anche dal giocatore, sono scelte molto personali. Pjanic? Credo che abbia tantissima voglia di tornare in Italia. E' un amico. Credo che poterlo prendere sia una grande opportunità per quello che ti può dare in campo. Contano le motivazioni, dopo un anno così difficile a Barcellona ha voglia di tornare e mettersi in discussione. Sarebbe sicuramente un valore aggiunto, sia nello spogliatoio che in campo".