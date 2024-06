Baggio, che paura: picchiato e sequestrato per 40 minuti!

Durante la gara della Nazionale, 5 malviventi hanno fatto irruzione nella Villa dell'ex giocatore. Baggio ha provato ad affrontare uno dei ladri, ma è stato colpito in fronte dal collo di una pistola. Dopodiché, i malviventi hanno chiuso lui e la sua famiglia in una stanza per ben 40 minuti. Ancora da capire di quanto ammonta il bottino rubato, con i militari della compagnia di Vicenza che hanno iniziato subito le indagini. Il campione è stato portato al pronto soccorso di Arzignano, dove è stato medicato con alcuni punti di sutura in fronte. Per gli altri familiari solo tanto spavento ma nessuno è rimasto ferito.