Sono in corso a Genova le visite mediche per Milan Badelj, che tra poche ore sarà un nuovo calciatore rossoblu. L’ex n° 5 viola (NUMERO CHE INTANTO HA PRESO BONAVENTURA) è pronto a legarsi al Grifone dopo che l’avventura bis con la Fiorentina non ha sortito gli effetti desiderati. Per il Genoa pronto anche un altro colpo a tinte (ex)viola: Marko Pjaca dalla Juventus, corteggiato da tempo.

