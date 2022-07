Borja Valero esalta Jovic: “Eliminò da solo l’Inter dall’Europa League”

"Jovic? Ovviamente quando un giocatore gioca centravanti nel Real con Benzema fa fatica a giocare. Io contro Jovic ho giocato in Europa League con la maglia dell'Inter quando lui era all'Eintrach, li ci elimino praticamente da solo. E' molto forte perché sa lavorare bene spalle alla porta e fa un po' quel lavoro che faceva anche Vlahovic. Questo è fondamentale per Italiano che negli ultimi mesi si arrabbiava spesso con i propri attaccanti per gli errori in appoggio. Dal punto di vista fisico è ben piazzato ma anche veloce nel primo scatto. Quando segnò a San Siro buttò a terra De Vrij di prepotenza e segnò di tecnica. Puig? E' un giocatore nato nel Barcellona e tecnicamente sa trattare molto bene il pallone, ha una tecnica sopraffina. Pecca però dal punto di vista fisico. Se però riuscisse a capire il calcio italiano potrebbe fare molto bene, è molto intelligente. Nel sistema di Italiano ricoprirebbe il ruolo di mezza ala offensiva".