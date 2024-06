Un ex giovanili viola, vicinissimo a sbarcare nel campionato messicano

La testata messicana Récord, dà oggi un aggiornamento riguardo ad un ex difensore della Fiorentina: Cristiano Piccini. Secondo quanto riporta il sito di informazione sportiva, infatti, l'Atlético de San Luis, squadra che milita nella Liga MX , per risolvere le sue carenze difensive, sta cercando di ingaggiare proprio l'ex giocatore dei viola. La squadra biancorossa, infatti, sarebbe vicina alla finalizzazione dell'acquisto del difensore centrale Cristiano Piccini, ex giovanili viola che, oltre alla maglia gigliata, ha vestito le casacche di Betis Siviglia, Valencia, Sporting Lisbona, Atalanta, Stella Rossa e, più recentemente, Sampdoria .