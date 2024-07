Arthur messo ai margini da Motta alla Juventus: può tornare in patria

È tornato a Torino dopo il prestito alla Fiorentina, ma il centrocampista brasiliano Arthur ci resterà poco visto che Thiago Motta lo ha messo ai margini del progetto. Secondo Goal Brazil, il Corinthians starebbe preparando un’offerta per convincere il giocatore a tornare in patria. Arthur sarebbe disposto ad accettare il rientro in Brasile. Di certo c'è che lascerà la Juventus in questa finestra di mercato.