Argentina, convocazione in extremis per un attaccante ex viola

Non era stato chiamato per il Mondiale in Qatar e sembrava che dovesse rimanere fuori anche dalla successiva convocazione dell'Argentina, resa nota qualche giorno fa, ma è di oggi la notizia della chiamata in extremis di Giovanni Simeone, punta del Napoli con un passato in Genoa, Fiorentina e Cagliari. Simeone sarà a disposizione di Scaloni per le amichevoli contro Panama e Curazao.