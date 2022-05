Antognoni: “Roma bella squadra, con Mourinho può chiudere in bellezza”

Antognoni è stato intervistato riguardo al momento di Fiorentina e Roma e all'avvicinamento alla sfida del Franchi

La Roma di Mourinho - "È una bella squadra con degli ottimi giocatori. Ci ha messo un po’ a comprendere il metodo Mourinho, ma ora potrà finire in bellezza questo campionato. In più c’è la Conference League da conquistare, per poi costruire l’anno prossimo una Roma ancora più forte che possa lottare ancora di più con tutte le altre".

Crisi del Calcio italiano - "Bisogna investire sui settori giovanili e puntare sui giovani in prima squadra, cercare gli stranieri per completare le squadre e non per costruirle. Zaniolo, Scamacca e Raspadori sono pronti per la Nazionale”.