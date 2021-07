Antognoni: “Sono più libero. A Commisso dico che i soldi non fanno tutto”

Giancarlo Antognoni torna a parlare del suo doloroso addio alla Fiorentina, a pochi giorni dal divorzio consumato con la società

Giancarlo Antognoni è tornato a parlare del suo recente addio alla Fiorentina, in un'intervista concessa sulle colonne de Il Tirreno. L'Unico 10 racconta del suo presente, alle prese con la solidarietà ai lavoratori della GKN, accanto ai quali ha scelto di scendere in piazza. Quando gli viene chiesto di un futuro impegno politico, nega categorico. Non prima di rivelare di aver ricevuto molte proposte dai partiti, nel corso degli anni. La sensibilità ai problemi e alle criticità del territorio sono un tema caro ad Antognoni che dice: «Chi mi conosce lo sa benissimo­». Un modo per ricambiare l'affetto ricevuto, sin dal suo arrivo, diciottenne, nel 1972.