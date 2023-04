Amoruso: “A Monza fatto di tutto per subire goal. Quarta, serve salto mentale”

L'ex difensore della Fiorentina ammonisce in vista della Cremonese: "Questi black-out a me non piacciono, loro non hanno niente da perdere"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, nel corso di "A pranzo con il Pentasport":

Difesa a Monza? Errori dei singoli ripetuti, Quarta è un giocatore sopra la media per qualità, però purtroppo commette certi errori. Tre ci sono costati altrettanti goal subiti. Non può essere l'allenatore a migliorare queste disattenzioni, spetta al giocatore. È un peccato perché è il nostro difensore più completo. Il Monza doveva rischiare per venire a far goal, invece glieli hai regalati. Hai fatto di tutto per mettere il Monza nelle condizioni di segnare. Non esiste che in Italia tu possa andare a fare una passeggiata, sui campi di nessuno.

Posizione di Quarta? È un cambio tattico importante che libera un centrocampista. Ho la sensazione che in base alle prime 3/4 palle che tocca decide che giornata sia. E dall'esterno si capisce se sarà una giornata buona oppure no. Deve fare il salto mentale di mantenere sempre la concentrazione al massimo.

Lanci del portiere? I difensori non devono far rimbalzare quei palloni, sono errori di valutazione. Non è una lettura difficile, ma occorre stare concentrati. Certe squadre che hanno giocatori che sanno proteggere palla lo fanno. La cosa più importante è che gli altri due, centrale e terzino, devono chiudersi a imbuto, compatti per prevenire l'inserimento di un giocatore avversario.

Cremonese? Questi black-out a me non piacciono, loro non hanno niente da perdere. Quando giochi libero mentalmente a volte riescono delle cose insperate. La Fiorentina deve partire col massimo della concentrazione per non lasciare nulla di intentato. Penso che Italiano si sia arrabbiato nello spogliatoio per arrivare ad una concomitanza di idee giuste, per poter venir fuori e portare a casa il risultato.