Altro che occasione, Odriozola è pronto per tornare da dove è arrivato

Scelta la prossima squadra per Alvaro Odriozola

Alvaro Odriozola non è stato riscattato dalla Fiorentina quest'estate e ha fatto ritorno al Real Madrid. Lo spagnolo sperava di avere una sua occasione, ma Ancelotti non ha iniezione di puntare su di lui. Quindi, come riportato da Noticias de Gipuzcoa, il terzino dovrebbe giocare nella squadra che lo ha lanciato, il Real Sociedad.