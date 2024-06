All’improvviso, tutti vogliono Arthur: testa a testa tra due club inglesi

Si accende il mercato intorno ad Arthur. Il brasiliano piace in Inghilterra con due club inglesi pronti a dare battaglia per il centrocampista

La Fiorentina ha deciso di non riscattare Arthur, con il brasiliano che è tornato a far parte della rosa bianconera. Thiago Motta però, secondo Tuttosport, non sarebbe interessato a trattenerlo. Per questo motivo Giuntoli si sta guardando intorno per capire le possibili operazioni in uscita.