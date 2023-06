Alessandrelli punge: “Il Franchi era vecchio già 40 anni fa, figuriamoci adesso”

"Io ho giocato in Serie A a 29/30 anni, perché allora giocavi a determinati livelli solo a quell'età. Ruolo del portiere cambiato? Io già ai miei tempi giocavo uscendo molto e interpretando la posizione in modo moderno. Terracciano poco decisivo? Il portiere non deve salvare il risultato, deve fare il suo e commettere pochi errori. Ovviamente poi ci sono i fuoriclasse, così come negli altri ruoli. Anche se per i portieri la cosa più difficile è fare tante parate anche non difficilissime piuttosto che poche ma di grande difficoltà. Il portiere deve essere il leader della squadra, deve sapersi imporre, se un ragazzo di venti anni ha queste qualità deve giocare. Carnesecchi nome valido? Per me è un giocatore su cui puntare, anche se pure Terracciano è un calciatore di livello. Stadio nuovo? La Juventus su questo aspetto ha fatto scuola, la Fiorentina deve avere uno stadio suo per aumentare gli introiti e fare il salto di qualità, il Franchi era vecchio già 40 anni fa ".