Ag. Veretout: “Stasera gara speciale, grato alla Fiorentina per averlo lanciato”

Questa sera Jordan Veretout scenderà in campo da grande ex della partita. Per lui Fiorentina-Roma non sarà una gara normale. Al sito de Il Corriere dello Sport ne ha parlato Mario Giuffredi, suo agente:

La grande stagione di Jordan non è inaspettata. Ho sempre saputo delle sue potenzialità e sono sempre stato convinto che potesse giocare a grandi livelli. Io e Jordan abbiamo fatto una nuova scommessa che arriverà a segnare quindici gol, ma poi dopo ogni partita giocata mi chiama e mi dice che vuole farne altri. La scommessa di base è arrivare a quindici in campionato e diciotto stagionali. Jordan deve essere orgoglioso di esserne orgoglioso. Adesso però mi auguro e mi aspetto che la Francia lo convochi. Per quello che ha dimostrato è giusto che venga preso in considerazione per una maglia del suo Paese. Fiorentina-Roma? Quella di stasera è una partita che sente molto, perché ringrazierà sempre la Fiorentina per averlo portato in Italia. È grato all’ambiente viola per avergli dato l’opportunità di giocare in Serie A e farsi conoscere meglio.