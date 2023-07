Quale futuro per l'ex viola Lucas Torreira?

Ancora non è definito il futuro dell'ex viola Lucas Torreira. Il calciatore che quest'oggi ha postato una foto in Italia (indizio di mercato?) sembrava ormai destinato a rinforzare la mediana di Maurizio Sarri. Secondo, però, l'agente di Torreira, Bentancur, la Lazio non sarebbe (semplice pretattica?) così vicina a chiudere l'operazione. Queste le sue dichiarazioni (riportate da TMW):