Ag. Hristov: “E’ pronto per la A. Stava già per esordire con la Fiorentina”

Parla l'agente del bulgaro, che è finito allo Spezia nell'operazione Italiano

L'agente di Petko Hristov, Plamen Peychev , ha commentato a Spezia1906.com il passaggio del giovane difensore dalla Fiorentina allo Spezia nell'operazione che ha portato Vincenzo Italiano sulla panchina viola: "Siamo tutti contenti, per noi è stata un'operazione importante. Abbiamo sentito direttamente il direttore Pecini, ci ha chiamato dicendo che il giocatore che interessava era Petko, quindi la trattativa è nata e chiusa in pochi giorni".

Se è pronto per la Serie A: "Credo che sia maturo, ha sempre avuto le qualità per andare in Serie A. A Firenze quando c’era Pioli il primo ad essere sempre portato in prima squadra è stato proprio Petko. Ha avuto un’annata in cui stava per esordire con il Milan, ha fatto 6-7 partite ed era considerato uno dei prospetti più interessanti delle giovanili viola. Poi siamo stati un po’ sfortunati nei vari prestiti a Terni e Bisceglie, prima dell'importante stagione a Vercelli".