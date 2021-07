Marsiglia: Oltre a Lirola, pronta l’operazione nostalgia

Il Marsiglia oltre al grande interessamento per il terzino spagonolo Pol Lirola piomba su un'ormai ex viola.

Dopo il mancato rinnovo con la maglia viola, il futuro di Franck Ribery sembra essere sempre più lontano dall'Italia. Infatti, secondo quanto riportato dal portale online francese sport.fr, il Marsiglia, oltre alla trattativa in corso con Pol Lirola, è interessato all'ex attaccante viola, al momento svincolato. Si parla di un contratto di un anno con opzione per il secondo. Per l'ex Bayern potrebbe essere il ritorno alle origini, in quanto aveva vestito la maglia dell'OM dal 2005 al 2007.