VN – Ancora contatti tra Lirola e Marsiglia, ma non con la Fiorentina. Il punto

Il Marsiglia continua a parlare con l'entourage di Lirola, mentre con la Fiorentina i discorsi sono fermi da 3 settimane. Ma continua il forcing per l'esterno che vuol tornare all'OM

Dopo gli arrivi dell'ex viola Gerson, di Pau Lopez e Under dalla Roma, Guendouzi dall'Arsenal, il riscatto di Balerdi dal Dortmund e il colpo De La Fuente dal Barcellona, non accenna a fermarsi lo scoppiettante mercato dell'Olympique Marsiglia. Al club francese continua a piacere Pol Lirola , autore di un'ottima seconda parte di stagione con l'OM e desideroso di tornare a vestire la maglia dei transalpini.

Negli ultimi giorni non si sono mai fermati i contatti tra l'entourage del terzino e il Marsiglia, ma secondo quanto raccolto da Violanews.com e grazie al lavoro del nostro Nicolò Schira, tra Fiorentina e OM le chiacchierate al momento sono ferme da tre settimane. Dopo che l'opzione per il riscatto pattuita a gennaio è scaduta il 30 giugno, la volontà di Longoria e della dirigenza marsigliese è quella di regalare nuovamente a Sampaoli l'esterno spagnolo, per il quale si sta continuando a limare con il suo agente. In attesa di formulare una nuova offerta che possa soddisfare la Fiorentina... E c'è invece chi sostiene che la trattativa sia già in uno stato avanzato.