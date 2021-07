TMW: Lirola verso il Marsiglia, ore caldissime. Per la fascia un nome nuovo

Il terzino spagnolo avrebbe ribadito anche nelle ultime ore la sua volontà alla società viola

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, le prossime potrebbero essere le ore determinanti per il trasferimento di Lirola all’Olimpique Marsiglia. Decisiva, secondo il portale, sarebbero le volontà del giocatore. Lo stesso terzino spagnolo avrebbe infatti ribadito anche nelle ultime ore la sua decisione di lasciare Firenze. La società transalpina è pronta a rilanciare la propria offerta per riportare in Francia l'ex Sassuolo.