Adesso è ufficiale: Donadel allenerà in Serie C. Ecco dove

"L’ U.S: Ancona comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Marco Donadel, ex centrocampista della Fiorentina che si è legato al Club biancorosso sino al termine della corrente stagione sportiva, 2022/23". Con questo comunicato, la squadra che milita in Serie C ha accolto l'ex centrocampista della Fiorentina. Pronta una nuova avventura per Donadel, che ha lasciato a Firenze ricordi importanti.