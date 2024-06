A Torricelli il premio ‘Costruiamo Gentilezza nello Sport’

In Valle d'Aosta, la scorsa estate, il Premio fu consegnato a Claudio Ranieri per il gesto di fair play e di rispetto verso i tifosi della squadra avversaria.

Il motivo del riconoscimento è quello del coraggio e della tenacia che lo hanno portato ad essere un esempio di valore. Il neo-ambasciatore alla gentilezza che, nell'occasione, ha giocato a calcio con i bambini, ha dichiarato: “Sono felice di aver ricevuto il Premio non solo per il percorso di calciatore ma anche per l'impegno di portare i valori dello sport nella vita”.