A Ranieri il premio ‘Costruiamo Gentilezza nello sport’

Il Premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport” è nato da un'idea dell'Ussi Toscana e dell'Associazione "Cor et Amor", con la collaborazione dell'Associazione Stampa Toscana, per valorizzare gesti gentili attraverso lo sport. Quest'anno è stato assegnato a Claudio Ranieri. L'allenatore del Cagliari lo ha ricevuto a Saint-Vincent, sede del ritiro del club sardo. Indimenticabile quel suo gesto rivolto ai propri tifosi di “tifo per” e non tifo contro”, invitandoli ad applaudire gli avversari.