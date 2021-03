70 anni di Pellegrini: “Grazie Fiorentina. Senza quella maglia andavo a rubare”

Compie oggi 70 anni Ennio Pellegrini, giocatore viola e capitano negli anni Settanta. In una bella intervista al Corriere Fiorentino ha ripercorso la sua carriera a Firenze, ve ne proponiamo un estratto mentre il formato integrale lo potete trovare all’interno del quotidiano in edicola:

Ero il capitano, se ne era andato Merlo, un campione e un amico. Un giorno, alla fine dell’allenamento mi chiama Mazzone e mi domanda quante persone venissero la domenica a vedermi giocare. Al massimo, una quarantina, amici e parenti da Livorno, risposi. Bene, a vedere Antognoni arrivano in 50 mila, fai te i conti… E così la fascia passò a Giancarlo. Quanto manca il calcio? Tantissimo, ma ho una nuova avventura che sta per cominciare. Sento ancora l’entusiasmo e davvero non mi pesano i 70 anni. Devo molto al pallone e tutto alla Fiorentina: senza quella maglia, andavo a rubare.