Chiellini: “Domani in campo con cuore caldo e mente fredda”

Giorgio Chiellini ha parlato dell'atteggiamento che deve avere la squadra domani durante la finale di Euro2020 contro l'Inghilterra.

"Senza un cuore caldo non sopravvivi a un match a Wembley contro l'Inghilterra. Ma domani servirà anche testa fredda per andare ad osare, e per i momenti in cui bisognerà essere lucidi e avere la situazione sotto controllo"