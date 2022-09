Zoff a VN: “Gollini-Terracciano alla pari, alternanza ok. Il problema è davanti”

Napoli, Udinese e sabato la Juventus. Le ultime tre partite, la Fiorentina le ha giocate e giocherà contro le squadre in cui a difendere la porta c’era una volta Dino Zoff. Violanews.com ha contattato il numero uno per eccellenza, campione del mondo nel 1982.

“Ai miei tempi c’erano sempre un titolare e una riserva, i ruoli erano ben definiti, ma ora è diverso. Sono due portieri più o meno alla pari, possono giocare tutti e due. Se ambedue danno più o meno la stessa sicurezza, è nella logica cambiare. Tra l’altro in Italia vedo vari portieri giovani interessanti, secondo la nostra tradizione. Nomi? No, non ne faccio”.

“Una battaglia per ambedue perché la Fiorentina vorrà riproporsi come l’anno scorso e la Juventus sta iniziando a trovare la propria strada. È una partita di cartello, come sempre. Non so fare un pronostico, entrambe non hanno ancora espresso appieno il loro potenziale, vediamo se si sbloccheranno sabato”.