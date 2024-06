Zaniolo e Kean, la coppia che scoppia. Da discoli in Nazionale a obiettivi viola

I numeri non vanno a loro favore

Come normale sia. Forse talenti del genere non sarebbero mai stati affiancati al nome (attuale) della Fiorentina se avessero mantenuto le loro aspettative. Zaniolo, prima dei gravi infortuni, è sempre stato cercato da club importanti, come Milan, Manchester United e Juventus. Kean in un big club c'è già stato (PSG). I numeri come detto non giocano a loro favore. Nell'ultima stagione appena terminata, Zaniolo ha collezionato 1389' in 40 presenze (all'incirca 15 partite), con 3 gol e ben 12 ammonizioni all'attivo. Non di certo meglio il suo amico Kean, il quale ha collezionato 666' in 20 presenze (all'incirca 7 partite), con 0 gol all'attivo. Numeri impietosi per due ragazzi che, se dovessero arrivare, sarebbero chiamati a risollevare l'attacco di una squadra che quest'anno ha fatto a dir poco fatica a finalizzare. Il classe 2000 dovrebbe essere il sostituto di Nzola, prossimo partente, e a vederla in questo modo può essere un acquisto intelligente, nonché sia un precisa richiesta di Palladino. Per Zaniolo invece la questione ruolo sarebbe un tabù da sfatare, ma per lui Firenze rappresenterebbe la rivincita nella sua città da ragazzo per dimostrare davvero il suo reale talento.