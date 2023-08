VON-CI POSSO CREDERE – Poppea e il gabbiano Jonathan

Vedendo giocare Beltran, penso che con la classe di Ikoné, si sposi in maniera determinante. Il francese ha colpi ad effetto, finte di corpo che fanno cadere anche i gelatai in tribuna, corsa felpata e tocco sopraffino, non capisco come non conquisti la gran parte dei tifosi viola.

Lavori in corso — Ascolto nelle varie radio, degli psicodrammi dovuti ai risultati delle partite, invito tutti a stare calmi , e' ancora il 28 agosto, le squadre hanno il lavoro sulle gambe, i nuovi si devono integrare, gli stranieri arrivati adesso non conoscono la lingua. Le problematiche all'inizio ci sono , ci vorra' un po di tempo per capire bene la fisionomia della squadra, ricordo ai piu' giovani che Daniel Passarella, per i primi 6 mesi in Italia, soffri' come una bestia, tanto che tanti tifosi rivolevano in campo il buon Roberto Galbiati e si parla di un dei liberi piu' forti della storia del calcio mondiale, insieme a Scirea e Beckenbauer.

Non aprite la bocca e sparare giudizi affrettati, ricordo il cartello che scrisse sulla porta dello spogliatoio il buon Sven Goran Erikson a Luca Mattei : PRIMA DI APRIRE LA BOCCA AZIONARE IL CERVELLO!!

Portiere e centrale sinistro — I nostri vecchi quando ci hanno cresciuto, ci hanno insegnato che si compra solo quello che ci serve, dove possiamo arrivare con i soldi, acquistare ottimi prodotti che durino nel tempo, CHI PIU' SPENDE MENO SPENDE ci dicevano nonni e genitori.

Il portiere e il centrale erano i ruoli scoperti dalla scorsa stagione, i primi acquisti da fare per sistemare la squadra, il mio sogno erano Vicario tra i pali e Sutalo accanto a Milenkovic. Acquistato questi due, poi avrei pensato agli altri ruoli, capisco che il mercato e' difficile ma soprattutto sul portiere avrei posato molta piu' attenzione nella scelta, possibilmente un italiano pronto per essere buttato nella mischia da subito. Auguro al ragazzo danese ogni bene, spero che sbocci e che diventi un portiere importante.

Fabiano Parisi — Sono molto contento dell'arrivo in viola di questo ragazzo, lo seguivo anche a Empoli, prima delle doti tecniche mi hanno colpito i suoi comprtamenti, se non sbaglio non ho visto sul suo corpo dei disegni di inferni o deliri, si e' presentato il primo giorno con camicia bianca e panta corto, arrivato in treno a Santa Maria Novella, sta giocando molto bene ma il suo modo di stare al mondo mi ha ricordato i vecchi tempi, quando i calciatori erano legati a dei valori di educazione, rispetto, professionalita'. Bravo Fabiano, Renzo Contratto arrivo'dal Pisa nel 1981, corsa, impegno, grande amore per il proprio lavoro. Ti auguro di fare una carriera come Renzo, ancora amatissimo a Firenze.